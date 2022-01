Robert, ucciso a 17 anni a Trieste: indagata la ragazza contesa tra Alì e la vittima

TRIESTE - Ultime notizie sull'imcidio di Robert Trajkovic, il 17enne strangolato con un laccio tra il 7 e l'8 gennaio proprio da Alì, il 21enne reo confesso. La ragazza contesa tra Alì e Robert sarebbe stata indagata per il reato di favoreggiamento. Secondo quanto risulta, l'iscrizione della giovane nel registro degli indagati sarebbe avvenuto dopo che sono stati ascoltati dagli investigatori il giro di amici dei due ragazzi.

Non è ancora ben chiaro invece quale sarebbe la responsabilità attribuita alla ragazza. Intanto, la Rai Fvg ha diffuso la notizia che oggi si svolgerà l'autopsia sul corpo di Robert. Il suo corpo è stato trovato nel sottoscala di uno stabile di via Rittmayer. Lo stesso stabile del bed and breakfast dove la ragazza prendeva in affitto una stanza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 10:01

