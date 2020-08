davanti agli occhi increduli dei pochi cittadini all'ora di pranzo sul lungomare stabiese.

Presumibilmente in costume entrambi, i due amanti non sembrano preoccupati di trovarsi a pochi passi dal passeggio della Villa comunale e al centro di occhi indiscreti. Il tratto di spiaggia scelto, non è balneabile e non sarebbe nemmeno transitabile, ma sono decine le persone che ogni giorno lo utilizzano ugualmente per prendere il sole o tuffarsi in mare. Sono decine le segnalazioni di cittadini arrivate alle forze dell’ordine, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, gli amanti si erano già allontanati. La notizia è stata riportata da Il Mattino di Napoli.

amanti però nel giro di pochi minuti hanno lasciato la spiaggia facendo perdere le proprie tracce. A lanciare per primi i frame del video hot sono stati i volontari di Sos Stabia che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Molti cittadini hanno infatti segnalato il caso.

Sesso in spiaggia a Castellammare di Stabia in Campania, il video dello scandalo. Una coppia difocosi non si trattiene e faorale a pochi metri dalla spiaggia incurante delle persone che passeggiano alle loro spalle. Qualcuno ha ripreso la scena col cellulare e il video è diventato virale. Il tutto è avvenuto