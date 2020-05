Scuola, proroga per i libri di testo: c'è più tempo per la scelta

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A settembre si torna a scuola e allora, per farlo, serve avere tutti i libri nello zaino.ma quest'anno la situazione generale è molto più complicata rispetto agli anni passati. Ma l'appuntamento non si può mancare. Da qui la decisione, da parte del ministero dell'istruzione,. Probabilmente oggi stesso arriveranno le indicazioni alle scuole: contenute in un'ordinanza, lasceranno anche maggiore libertà al collegio dei docenti nell'ambito delle preferenze.Vista l'emergenza in cui si trova la scuola italiana e non solo,. Più tempo per decidere, quindi, anche perché per i docenti non è semplice in questa fase organizzare confronti online a distanza, almeno non come potevano farlo negli altri anni. Per quanto riguarda le adozioni, i collegi possono sia deliberare nuove scelte sui testi o sul materiale didattico alternativo sia preferire la riconferma dei libri in uso durante questo anno scolastico. Si tratta di una possibilità che, di fatto, va incontro alle famiglie che possono sperare di trovare libri usati o possono passarli da un fratello all'altro, da un cugino o da un compagno più grande.Arriva intanto anche il piano anti-Covid19 per la nuova maturità: il protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato tecnico scientifico verranno attuati anche grazie all'assistenza della Croce Rossa che aiuterà le scuole e tramite un numero verde che, a disposizione delle scuole, le supporterà nei vari passaggi organizzativi. Verranno inoltre creati dei tavoli regionali per monitorare le eventuali difficoltà delle singole scuole.riproduzione riservata ®