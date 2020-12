Scuola, la proposta Ue: «Allungare le vacanze di Natale anche oltre il 7 gennaio»

Scuola, nella bozza delle linee guida della Commissione europea spunta l'idea di vacanze di Natale 'allungate'. La Commissione Ue domani dovrebbe presentare infatti delle linee guida da adottare in vista delle festività natalizie in tempi di coronavirus: ieri era emersa l'indicazione di non creare assembramenti alle messe di Natale, oggi è la volta della scuola.

«Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività», si invita a «valutare di allungare le vacanze scolastiche» o di ricorrere ad «un periodo di apprendimento a distanza, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola», si legge nella bozza di cui l'agenzia ANSA ha preso visione.

