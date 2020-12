Dpcm Natale, il governo: «Stop spostamenti e coprifuoco alle 22»

Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività: è quanto sta emergendo da parte del governo nell'incontro in videoconferenza tra il ministro Francesco Boccia e le Regioni, secondo quanto si apprende. Il sistema a zone con tre colori resta in vigore.

Nuovo Dpcm di Natale al centro del confronto governo-Regioni-enti locali sulle misure di contenimento del coronavirus. ''Evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle ore 22 per la circolazione sono due punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme. Difendiamo insieme l’impostazione e evitiamo deroghe perché potrebbero minare la tenuta stessa dell’impianto'', ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, a quanto si apprende, nel corso dell'incontro.

''È dovere di tutti noi evitare la terza ondata e mantenere l'unità tra livelli istituzionali e la leale collaborazione che ha caratterizzato gli interventi più delicati di questi mesi'', ha detto ancora il ministro.

La bozza del nuovo Dpcm sarà inviata domani alle Regioni per un'ultima valutazione, secondo quanto si apprende, dovendo il provvedimento essere firmato dopodomani, 3 dicembre, ed entrare in vigore il 4. Lo avrebbe detto il ministro Francesco Boccia nella videoconferenza con gli Enti locali.

