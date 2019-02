Scopre di essere ancora sposata 16 anni dopo il divorzio e chiede il risarcimento

Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha scoperto di essere ancora sposata 16 anni dopo il giorno in cui credeva di averE così sono saltate le nozze con il nuovo compagno. Era stata già scelta la data, il 25 aprile, e la location ma la nuova coppia ha dovuto rinviare il tutto a data da destinarsi, dopo aver appreso dall’ufficio matrimoni del comune di Roma che lei, originaria di Salerno, risultava ancora sposata. Ora la donna - tramite le avvocatesse- ha deciso di fare causa al ministero della Giustizia per il risarcimento dei danni dovuti alla mancata trascrizione e alle conseguenti nozze annullate.Il primo matrimonio risale al 1982. Lui, originario della provincia di Bari, e lei, salernitana, si sposano, molto giovani, dopo un lungo fidanzamento. Dal loro matrimonio sono nati due figli ma dopo anni ed anni di litigi avevano deciso prima di separarsi, poi di divorziare: è il 30 ottobre 2003 quando compaiono davanti al Giudice ed è l’inizio del 2004 quando il Collegio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Roma deposita in cancelleria la sentenza di divorzio. Passano gli anni e la donna si rifà una vita: conosce un uomo di qualche anno più giovane e, dopo diversi anni di convivenza, i due decidono finalmente di sposarsi.Una cerimonia da celebrarsi il giornocon tanto di ricevimento e location già prenotate e parzialmente pagate dagli interessati. La sorpresa però arriva quando i due promessi sposi si recano all’Ufficio matrimoni per chiedere le pubblicazioni delle nozze: lei risulta ancora sposata. Dai documenti si scopre la verità: la sentenza di divorzio emessa quasi un ventennio prima dal Tribunale di Roma non è mai stata trascritta nei registri dello Stato civile dele dei Comuni di nascita degli sposi.