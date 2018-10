Scontro tra auto: incastrato tra le lamiere. A bordo un bimbo di 2 anni

ISTRANA Scontro tra due autovetture a Istrana, in via Francesco Baracca, poco dopo le 16 di oggi, domenica 7 ottobre 2018. Feriti entrambi i conducenti, in modo non grave, ma uno di essi è rimasto incastrato nell'auto, dalla quale è potuto uscire solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Treviso. Coinvolto anche un bambino di due anni che viaggiava a bordi di uno dei due mezzi. Per il piccolo, che era fissato al seggiolino, non ci sono state conseguenze.

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41