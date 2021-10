Sciopero 11 ottobre, è caos trasporti: a Roma metro chiuse e rallentamenti. Alitalia cancella 127 voli

Sciopero nazionale dei trasporti oggi, lunedì 11 ottobre 2021: più disservizi a Roma rispetto a Milano. Se nella Capitale si registrano disagi al trasporto in metropolitana, con bus pieni e assembramenti, va meglio nel capoluogo lombardo, dove il servizio è regolare.

Sciopero trasporti, disagi a Roma e metro chiuse. A Milano servizio regolare

Particolarmente critica la situazione a Roma. La Metro C e la ferrovia regionale Termini-Centocelle sono chiuse, mentre sulle linee A e B si registrano riduzioni di corse e tempi di attesa ancora più lunghi del solito. Molti passeggeri hanno preferito si sono visti costretti ad utilizzare i bus, ma sui mezzi si stanno verificando diversi assembramenti.

Va meglio a Milano, dove il servizio risulta regolare su tutti i tipi di trasporto pubblico.

Sciopero trasporti, cancellati 127 voli Alitalia

Sono 127 sull'intera rete i voli, tra nazionali e internazionali, che Alitalia si è vista costretta a cancellare oggi a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto aereo organizzato da alcune sigle sindacali. Come conseguenza delle soppressioni dei voli di oggi, la compagnia, in un comunicato, informa ha annullato anche 10 collegamenti già nella giornata di ieri ed altri 11 in quella di domani. Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.

