Sciopero aerei 3 maggio 2023, la lista dei voli cancellati e quelli garantiti. Disagi per la protesta Enav

di Redazione web

Sciopero di quattro ore domani, 3 maggio 2023, dei controllori di volo Enav del centro di controllo di Roma, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, indetto dai Cobas.

Lo sciopero riguarderà i servizi al traffico aereo erogati dal centro di controllo di Roma all'interno della propria area di competenza. L'Enav ha informato cinque giorni fa le compagnie aeree dello sciopero in modo da permettere loro di riprogrammare i voli per i passeggeri e limitare così i disagi.

I voli cancellati

Ita Airways ha cancellato 47 voli nazionali per domani a causa dello sciopero dei controllori di volo Enav del centro di controllo di Roma, in programma dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Lo rende noto la compagnia sul proprio sito, spiegando di aver attivato un «piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri». Ha riprenotato sui primi voli disponibili il «maggior numero» possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni e «il 90% riuscirà a volare nella stessa giornata del 3 maggio», rassicura Ita. Previsti disagi anche per l'agitazione della compagnia spagnola Vueling e del personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">A seguito dell'agitazione proclamata dai controllori di volo ENAV ACC Roma, dalle 13 alle 17 di mercoledì 3 Maggio, siamo stati costretti a cancellare alcuni voli del nostro operativo. <br>Qui la lista: <a href="https://t.co/7syfz3y1Je">https://t.co/7syfz3y1Je</a> <a href="https://t.co/7OzalBMVlN">pic.twitter.com/7OzalBMVlN</a></p>— ITA Airways Risponde (@ITAAirways) <a href="https://twitter.com/ITAAirways/status/1651926002761703425?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Terminato invece lo sciopero dei controllori di volo francesi, che hanno incrociato le braccia dalla sera del 30 aprile fino alle 6 del mattino del 2 maggio. Possibile, però, che si crei un effetto domino con ritardi anche dovuti a questa protesta.

Festa scudetto Napoli, maxi-schermi al Maradona e area pedonale già da mercoledì: il nuovo piano. Biglietti in vendita

Voli cancellati da Ita



- AZ 1156

REGGIO CALABRIA/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1157

ROMA - FIUMICINO/REGGIO CALABRIA

- AZ 1174

LAMEZIA TERME/MILANO - LINATE

- AZ 1179

MILANO - LINATE/LAMEZIA TERME

- AZ 1196

REGGIO CALABRIA/MILANO - LINATE

- AZ 1197

MILANO - LINATE/REGGIO CALABRIA

- AZ 1269

ROMA - FIUMICINO/NAPOLI

- AZ 1270

NAPOLI/ROMA - FIUMICINO

-AZ 1287

MILANO - LINATE/NAPOLI

- AZ 1288

NAPOLI/MILANO - LINATE

- AZ 1289

MILANO - LINATE/NAPOLI

- AZ 1294

NAPOLI/MILANO - LINATE

- AZ 1296

NAPOLI/MILANO - LINATE

- AZ 1318

BOLOGNA/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1319

ROMA - FIUMICINO/BOLOGNA

- AZ 1360

TRIESTE/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1365

ROMA - FIUMICINO/TRIESTE

- AZ 1386

GENOVA/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1395

ROMA - FIUMICINO/GENOVA

- AZ 1417

ROMA - FIUMICINO/TORINO

- AZ 1428

TORINO/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1462

VENEZIA/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1475

ROMA - FIUMICINO/VENEZIA

- AZ 1530

MILANO - LINATE/CAGLIARI

- AZ 1561

CAGLIARI/MILANO - LINATE

- AZ 1613

ROMA - FIUMICINO/BARI

- AZ 1616

BARI/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1675

ROMA - FIUMICINO/FIRENZE

- AZ 1678

FIRENZE/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1704

CATANIA/MILANO - LINATE

- AZ 1716

CATANIA/MILANO - LINATE

- AZ 1721

MILANO - LINATE/CATANIA

- AZ 1723

MILANO - LINATE/CATANIA

- AZ 1726

CATANIA/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1745

ROMA - FIUMICINO/CATANIA

- AZ 1760

PALERMO/MILANO - LINATE

- AZ 1764

PALERMO/MILANO - LINATE

- AZ 1765

MILANO - LINATE/PALERMO

- AZ 1766

PALERMO/ROMA - FIUMICINO

- AZ 1775

MILANO - LINATE/PALERMO

- AZ 1781

ROMA - FIUMICINO/PALERMO

- AZ 1792

PALERMO/ROMA - FIUMICINO

- AZ 2032

ROMA - FIUMICINO/MILANO - LINATE

- AZ 2044

ROMA - FIUMICINO/MILANO - LINATE

- AZ 2049

MILANO - LINATE/ROMA - FIUMICINO

- AZ 2059

MILANO - LINATE/ROMA - FIUMICINO

- AZ 2133

MILANO - LINATE/ROMA - FIUMICINO

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA