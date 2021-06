Sardegna, la spiaggia dei chicchi di riso: cambia colore in base alla posizione del sole

È tra le spiagge più belle e incontaminate di tutta la Sardegna: parliamo di Is Arutas, situata in provincia di Oristano. Si trova nell’area protetta del Sinis nel territorio di Cabras ed è conosciuta come la spiaggia dei chicchi di riso: rispetto a quasi tutti i litorali sardi, la sabbia in questi luoghi mozzafiato è composta da granito porfirico e non da roccia calcarea. I fondali sono formati da piccolissimi granelli di quarzo variopinto così come la spiaggia che a seconda delle condizioni atmosferiche e della posizione del sole può colorarsi di rosa, verde acqua o bianco candido.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 09:33

