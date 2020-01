Omicidio Sarah Scazzi ad Avetrana, zio Michele e Ivano Russo condannati per depistaggio condannati per depistaggio

Il giudice monocratico del tribunale di Taranto ha condannato a cinque anni di reclusione Ivano Russo e a quattro anni Michele Misseri al termine del processo seguito alle indagini e al processo in Corte di Assise sull'omicidio della 15enne di Avetrana Sarah Scazzi, avvenuto ad agosto del 2010. Il primo è l'amico di Sabrina Misseri, quest'ultima condannata all'ergastolo per sequestro di persona e omicidio volontario insieme alla madre Cosima Serrano (sono rispettivamente la cugina e la zia della giovane vittima).



Il secondo, zio di Sarah, e rispettivamente marito di Cosima e padre di Sabrina, era stato già condannato a otto anni per concorso in occultamento di cadavere con le due donne. L'accusa era sostenuta dal pm della Procura della Repubblica Mariano Buccoliero protagonista anche delle indagini e del processo sul filone principale, quello per l'omicidio e il sequestro di persona. Il magistrato aveva chiesto in tutto 12 condanne. Il tribunale ha assolto solo la ex fidanzata di Ivano Russo. Quest'ultimo, secondo le indagini e le conclusioni del processo in Corte di Assise, sarebbe stato oggetto di una presunta rivalità sentimentale e tra le due cugine e quindi una delle cause scatenanti del delitto, è stato condannato per false informazioni al pubblico ministero e falsa testimonianza davanti alla Corte d'Assise. Lo zio di Sarah, Michele Misseri, rispondeva di autocalunnia per essersi autoaccusato dell'omicidio che, secondo le conclusioni del processo, fino in Cassazione, venne commesso dalla figlia e dalla moglie.

. Il giudice monocratico del Tribunale di Tarantoha condannatonelper depistaggi legato all'inchiesta sull'omicidio dila 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. Sono stati inflitti 4 anni di reclusione a Michele Misseri (lo zio di Sarah, condannato nel processo principale in via definitiva a 8 anni di carcere per soppressione di cadavere) che rispondeva di autocalunnia perché si autoaccusò dell'omicidio di Sarah.La pena più alta - 5 anni di reclusione - è stata comminata, per le ipotesi di false informazioni al pm e falsa testimonianza alla Corte d'Assise, a, il giovane di Avetrana che sarebbe stato conteso da(condannata con sentenza passata in giudicato all'ergastolo per l'omicidio con sua madre) e la cugina Sarah.Queste le altre condanne: tre anni e sei mesi di reclusione a(rispondeva di calunnia contro i carabinieri in quanto, secondo l'accusa, si sarebbe inventata le molestie subite da Michele Misseri quando era minorenne) e(anche calunnia contro i carabinieri), fratelli di Concetta e Cosima (mamma e zia di Sarah); tre anni di reclusione per falsa testimonianza ad(amico di Ivano e Sabrina),(cognata del fioraio Giovanni Buccolieri, autore del 'sognò sul sequestro di Sarah)(un nipote di Michele) e sua madre; tre anni e due mesi invece per3 anni ae 2 anni e mezzo a, la mamma e il fratello di Ivano Russo. Assolta, invece, l'ex fidanzata di Russo,