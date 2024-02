San Valentino, come festeggiarlo: fiori, cene e cioccolatini contro il caro-vita. Ma spunta anche il regalo green

di Redazione web

Ci siamo, è San Valentino. Il 14 febbraio di ogni anno tutte le coppie, o quasi, decidono di festeggiare il loro amore concedendosi una cena a lume di candele, un spa o una serata romantica da passare sotto le lenzuola. Che siano cioccolatini, rose rosse o sushi a letto i fidanzati preferiscono trascorrere insieme questa ricorrenza piuttosto che passare la serata al bar con gli amici. Ma quali sono i regali più diffusi tra gli italiani? E tu che stai leggendo, hai già scelto cosa fare per la tua dolce metà?

I regali per San Valentino

San Valentino non tradisce la tradizione. E anche se il caro-vita morde, gli italiani non rinunciano alla festa degli innamorati: sei su dieci si preparano a celebrarla. Tra regali (meno) e menù a tavola. Ai tempi dei rincari, sale così anche il budget medio: 85 euro a persona, come indica un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti in occasione della festa. Un valore in crescita di 14 euro rispetto allo scorso anno, ma a trainare - per quasi la metà dell'incremento - è l'inflazione, sottolinea la stessa associazione. E l'aumento dei prezzi finisce per pesare sulle scelte anche a tavola: una cena su cinque, quest'anno, viene preparata a casa per contenere i costi. In tutto sono 5,5 milioni, stima Fipe-Confcommercio, gli italiani che si preparano ad andare al ristorante: tra candele rosse e menù ad hoc, per una spesa complessiva di 290 milioni, il 7,4% in più rispetto al 14 febbraio 2023.

Di fatto, quindi, anche quest'anno la cena romantica è il modo preferito di festeggiare, scelta dal 73% degli intervistati.

Cioccolatini in testa, e poi profumi, gioielli e fiori restano i più gettonati. Ma non mancano i doni più originali e ormai green: nella lista dei regali c'è anche chi sceglie la coppia di alberi da piantare per festeggiare la ricorrenza facendo un regalo pure all'ambiente.

I consumatori, però, denunciano il caro-San Valentino

Per il Codacons, le coppie al ristorante andranno incontro ad aumenti medi dei listini del 3,7%, ma la spesa più alta attende chi regala un viaggio o un weekend fuori casa: dormire in albergo costa infatti in media il 6,7% in più rispetto allo scorso anno, un volo nazionale l'11,1% in più, mentre i pacchetti vacanza rincarano del 6,9%. Stessa tendenza per i regali: l'aumento medio con cui le coppie devono fare i conti quest'anno ammonta all'8% rispetto al 2023, calcola Federconsumatori.

Martedì 13 Febbraio 2024

