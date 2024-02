«Un regalo a San Valentino è un grosso campanello d'allarme. Ecco perché»: parla l'esperta

In molti pensano che San Valentino sia una festa romanticissima: cioccolatini, fiori, baci e abbracci. In tanti, però, credono che questa ricorrenza non abbia molto senso, in quanto, bisognerebbe dimostrare amore al proprio partner tutti i giorni e non solo il 14 febbraio. Tuttavia, per chi è in coppia e, quindi, sta organizzando cene o sorprese romantiche, esiste un altro quesito fondamentale: cosa le o gli regalo? Stando a quanto scrive un'esperta di relazioni e storie d'amore, uno dei pensieri più sbagliati che si possano fare a San Valentino è qualcosa di tecnologico o di sexy. Sembrerebbe un controsenso ma secondo Jessica Leoni, due veri innamorati non si farebbero mai regali del genere. Ecco di che cosa si tratta.