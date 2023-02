San Valentino a Milano, tra cene gourmet e coccole per il palato

di Claudio Burdi

Dolce, piccante, esotico, alcolico, gourmet o godereccio? Come festeggiare San Valentino a Milano lo decide il palato. Tra menu dedicati, location romantiche, food e drink experience sensuali, dolci golosi e proposte particolari pensate anche per il delivery, la festa degli innamorati è tutta da gustare. E anche per il prossimo 14 febbraio chef, mixologist, pizzaioli e maestri pasticceri si sono sbizzarriti nell’ideare ricette, drink, dolci leccornie e serate a tema, per offrire alle coppie milanesi un San Valentino davvero indimenticabile, da vivere al ristorante o a casa propria.

Per un San Valentino fine dining

Nell’elegante atmosfera del Visionnaire Bistrot una cena con musica dal vivo all’insegna della condivisione del lussuoso menu (280 euro a coppia, vino e bevande incluse) ideato dallo chef Filippo Gozzoli che comprende: carciofo alle erbe, fonduta di caciocavallo e nepitella; tartare di scampo, radicchio tardivo, burro di arachidi e patanegra; raviolo del plin ai gamberi, con sughetto di crostacei, burrata e cedro candito; trancio di ombrina alla plancia, puntarelle alla romana, dressing di colatura e bottarga; millefoglie con crema pasticcera allo Strega e fragole.

Ristorante Berton, elegante regno dell’omonimo chef in zona porta Nuova, diverse formule per un lussuoso menu degustazione di San Valentino che prevede: Brodo di carciofo (carciofo e patate); capesante alla griglia, cavolo nero e zucca; tortelli di ossobuco con brodo allo zafferano; scampo, porro, salsa di cocco e curry verde; filetto di vitello in crosta e carota all’arancia; mela verde e coriandolo; girella di mango, lamponi con gelato al tè affumicato (195 euro a persona, bevande escluse). Aggiungendo polenta morbida, burro al mais, fonduta di Grana Padano riserva Ferrari e tartufo nero (230 euro) o altre due o tre portate al tartufo nero (250/270 euro).

Al Gong Oriental Attitude, un menu speciale per gli innamorati (150 euro a persona, bevande escluse) dove spiccano il Raviolo Rosso (pasta alla barbabietola, Black Code e crema di bottarga), il tagliolino di pasta fresca all’uovo, simbolo di lunga vita e unione duratura (servito con un brodo caldo a base di dashi, soia, sakè, mirin) e il dolce romantico in limited edition “Gli Amanti Orientali”, una monoporzione stratificata alla vaniglia e lampone, a forma di cuore e decorata con la silhouette di due innamorati orientali. Oltre ai due piatti a tema la cena di San Valentino comprende: un ricco benvenuto della casa con pane appena sfornato, burro alle alghe e vari amouse bouche; tartare di scampi, salsa al miso bianco e yuzu, crema di avocado e caviale Baika; battuta di tonno Fuentes con una salsa di soia senza glutine e maionese all’ostrica; carpaccio di Wagyu della prefettura di Kagoshima, con sfera di foie gras marinata nel miso e tartufo nero pregiato; composizione di pesce crudo, tra cui salmone, gambero rosso, polpo e calamaro; triglia arrostita con crema di peperone agropiccante, salsa alle acciughe e funghi enoki croccanti; guancia di manzo cotta a bassa temperatura, con crema di castagne e miso rosso, cavolo cinese arrosto e salsa al kimchi.

Sapori afrodisiaci e profumi estasianti per risvegliare i sensi nel menu di Borgia Milano (150 euro, abbinamento con 6 calici a 70 euro) firmato dallo chef Giacomo Lovato: gambero rosso di Mazara Del Vallo, pistacchi di Bronte e riccio di mare; carpaccio di barbabietola, olio al fumo, salsa latte ai tre pepi e bergamotto; tortellini di carne e mortadella in brodo di sedano rapa, croste di parmigiano e ginepro e semi di senape agrodolce; risotto al dashi, funghi shitake e caviale siberiano; dadolata di astice, maionese agrodolce di pomodoro, cipolla rossa e olive taggiasche; controfiletto di cervo affumicato al timo e alloro, composta di mela Golden, cannella e anice stellato e salsa allo yogurt e aglio nero; dessert lampone e cioccolato.

Il fine dining cinese di Ba Restaurant si traduce per San Valentino in un menu degustazione (130€ a persona, bevande escluse) con un’afrodisiaca ostrica Sorlut servita con caviale Kaluga Amur, gelatina di soia e aceto di riso e finger lime; carpaccio di Wagyu; dim sum con cavolo viola e astice, barbabietola rossa e capesante, spinaci e verdure, black cod e tartufo nero pregiato, anatra piccante e ciuffi di porro; animella alla brace con soia dolce e spezie, carota in agrodolce e anacardi tostati all’aceto di riso e peperoncino croccante, spaghetti di soia al King Crab e asparagi, bianco d’uovo e tobikko; capasanta con purea di topinambur, salsa XO, chips di prosciutto di Parma e il Cui Pi Zhu Rou, pancia di maialino da latte dalla cotenna croccante, con composta di mele e salsa all’aglio nero fermentato; sorbetto al mandarino e “Cuore”, un cremoso cioccolato bianco profumato al lime, con composta di lamponi, savoiardo al pistacchio, gelato con infuso di petali di rosa e pepe.

L’elegante loft in vetro che ospita Vespucci Milano è l’ideale per le coppie che cercano un’atmosfera elegante e romantica gustando i piatti Mediterranean fusion di chef Alex Seveso in un menu degustazione per San Valentino (a 65 euro bevande escluse) che comprende: piatti signature come Nigiri Rocher (gamberoni braciati alla fiamma con crema e granella di pistacchi), Polpo Salad (polpo grigliato su insalata di cavolo cappuccio, avocado, acciughe della Cantabria e paprika dolce) e Dragon Kitchen Society (uramaki roll con riso giapponese, alga nori, avocado, verdure croccanti e crema di tartufo bianco) Maki di gamberi rossi e basilico) e il Tiramisu Espresso Fusion, oltre a dei golosi gnocchetti di patate con moscardini, olive taggiasche e gamberoni.

Intimità e raffinatezza anche da Acquada, dove la chef Sara Preceruti lascia libertà di scelta se cenare alla carta o provare i suoi menu degustazione del menu invernale da sei o nove portate. Tra i piatti imperdibili: quaglia, preparata con petto e coscia ripiene di ricotta e cannella, tatin di mele salata, fondo di quaglia e senape, pesto di crescioni; il risotto della Chef (cotto nel caffè, mantecato con cioccolato bianco e guarnito con trota marinata alla barbabietola e affumicata, caprino, cubetti di limone fermentato e germogli di senape); piccione con foie gras, pera, cavolo nero e gelato al Sauternes; rombo con crema di sedano rapa, pompelmo, senape, ananas, crumble al cacao.

Il menù di San Valentino da Classico Trattoria&Cocktail (a 100 euro a coppia) prevede: ostrica “L’es Marie Morganes” con gocce di champagne “Tourchet Brut” e caviale “Siberiana Sturgeon”; gamberi rossi di Mazara del Vallo, insalata di rose, zenzero e mandorle; nighiri di battuto di manzo su riso shari in tutte le salse; riso Carnaroli gran riserva, pistilli di zafferano, foie gras arrostito, liquirizia e limone candito o calamarata, zabaione salato profumato al “Bouche Brut”, gamberi rossi di Mazara; tournendos Rossini di “Classico”, con foie gras arrostito, tartufo nero e Madeira; cheesecake ai frutti di bosco e rosa canina. E per concludere una tisana alcolica alle spezie “afrodisiache”.

Tra gli arredi agli anni ‘50 e ’60 di Particolare, il menù di San Valentino (70 euro a persona vini esclusi) comprende: tartare di gamberi, patata americana affumicata, cipolla in agrodolce e alga nori; uovo croccante all’amatriciana; risotto mantecato al timo, porcini, crudo di gambero e bisque; pancia di maialino, salsa soia e miele, cavolo cinese; morone al burro, lemon pepper, cime di rapa e il tiramisù Particolare.

Nella splendida struttura sul Naviglio Pavese di Motelombroso, il secondo piano nasconde una sala perfetta per San Valentino. Circondati da pareti di vino e sotto i riflessi rossi del neon “Amore A Ore” si gusta in intimità il menu pensato dallo chef Nicola Bonora (110 euro a persona, bevande escluse) che comprende: amuse bouche di benvenuto; sedano rapa, emulsione alle erbe, uova di coregone e shiitake; tartare di Bianca Romagnola, lamponi, bernese alle erbe; carciofo, menta, liquirizia, rosa; Cuore di rapa rossa affumicata, caprino, more, basilico; rombo al vapore, salsa alla vernaccia, fiori d’arancio; pre-dessert; soffice al cioccolato, tartelletta al vin santo e gelato alla vaniglia.

Un San Valentino alla newyorkese nel nuovo Rivington del Hyatt Centric Milan Centrale. A 180 euro a coppia (bevande incluse) ci si delizia con: ostriche alla Rockfeller; capasanta scottata con crema al Bloody Mary e finger lime; crudo di scampo con salicornia, uova di salmone e Patanegra disidratato; risotto riserva San Massimo con crema di Castelmagno, cuore di barbabietola, nocciole e fave di cacao tostate; costoletta di agnello pré-salé in bassa temperatura con pane alle erbe, jus ai frutti rossi e patate tartufate; New York style Cheesecake

Ingredienti afrodisiaci per inebriare i sensi al ristorante Casa Lucia con il “Menù Afrodite” (60 euro a persona, bevande e coperto esclusi) ideato dallo chef Carmelo Fiore per un San Valentino all’insegna della passione. Disponibile sia a pranzo che a cena prevede: raviolo di mare (tartare di salmone e gambero rosso con velo di seppia cruda, condito con arancia e zenzero e servito con un’infusione di agrumi, karkadè e jalapeños); risotto Riserva San Massimo mantecato con burrata, scampo scottato, bisque e salsa verde piccante; trancio di rombo chiodato con salsa di vongole, zafferano e millefoglie di patate al tartufo; tortino al cioccolato fondente con cuore morbido di lamponi.

San Valentino alla carta anche da Bottega Lucia che però propone un dessert speciale disponibile solo per il 14 febbraio: un aspic di fragole, lamponi e ribes, decorato con Baci di Alassio e cuori di cioccolato ripieni di una ganache al mascarpone e frutti rossi. Tra i piatti del menu la Cupcake salata preparata con un impasto a base di zucca e guarnita con una gustosa crema al gorgonzola, il bao con mortadella e panelle o i malloreddus alla Campidanese, con Pecorino Bitti e zafferano.

Per un San Valentino da mangiare e da bere

Amore e alta cucina in due diverse proposte da Quadri Bistrot. Una smart nella sala cocktail bar a 65 euro, caratterizzata da un drink di benvenuto (Mr. Mez & Mrs. Cosmo, reinterpretazioni di Negroni e Cosmopolitan), una selezione di salumi e formaggi, un risotto vongole, zafferano e prezzemolo e una tartelletta di lamponi da condividere. Mentre nella sala bistrot si gusta un menù degustazione di 7 portate (130 euro a persona) con piatti iconici dello chef Riccardo Quadri: l’uovo con latte, caviale e cipollina; il tonno rosso crudo con cocco, lime e salsa di soia e la capasanta con burro bianco al caviale e spinaci; i Ravioli croccanti e un riso di zucca e tartufo nero; l’agnello con carciofi e spuma e una tartelletta di lamponi da condividere con la propria dolce metà.

Cocktail Pairing per la festa degli innamorati da Stendhal Milano con un menu (70 euro a persona o, in versione delivery, a 100 euro coppia) che prevede: fiori di zucca ripieni di ricotta e pesto in abbinamento al Gin Rosa shakerato; risotto giallo Milano e Vermouth con zafferano in infusione; Milanese di vitello alta di Stendhal accompagnata da un Negroni sbagliato.

“Rosso Cupido” è il long drink fresco e sensuale, dedicato a tutti gli innamorati, in omaggio alle coppie che il 14 febbraio ceneranno da Nik’s & Co. Un cocktail rosso come l’amore a base di Tequila, Sherry, Saba (lo sciroppo concentrato ricavato dal mosto fresco di uva rossa) e una soda all’ibisco, che si potrà degustare per tutta la settimana come special drink “fuori lista”.

Inaugura proprio per San Valentino la one-night mensile “Cocktail e Cinema” del Flores Cócteles,l’elegante cocktail bar collegato al ristorante argentino El Porteño Prohibido che ad ogni appuntamento proporrà una special drink list con aneddoti e storia di cocktail e film che hanno contribuito a renderli celebri. Protagonisti della serata del 14 febbraio il film Casablanca, capolavoro hollywoodiano che nell’immaginario collettivo è associato all’amore, e il French 75, lo sparkling cocktail a base di gin e champagne che in una scena Humphrey Bogart beve con la splendida Ingrid Bergman. Il tutto condito da una colonna sonora ispirata alla pellicola e con il personale vestito a tema.

Per un San Valentino unconventional

Pane & Trita celebra la settimana di San Valentino inserendo in carta “Il Cornuto”, un’irriverente hamburger di maialino iberico, burrata afrodisiaca allo zenzero, zucchine crispy, insalatina romantica con avocado e lime, maionese al peperoncino cornuto e pane artigianale total black.

Aperitivo romantico al Tommy’s Cafe di Tommy Hilfiger. Due drink inediti "Love In Portofino" (Portofino Gin, pompelmo e salvia) e "Dalla Russia Con Amore" (vodka, sciroppo di pepe rosa, champagne, the bianco e galanga, servito in una teiera con ghiaccio secco) abbinati a un poker di finger food (polpetta vegana di cavolfiore speziato con gel di melograno; crocchetta di jamon con ketchup di cavolo cappuccio viola; tramezzino con hummus di barbabietola, caprino e avocado; mondeghilo su chips di tapioca, serviti in quattro mini cloches).

Per chi volesse sorprendere il proprio partner con un gioiello, da Locale è possibile acquistare una delle creazioni artigianali in stile boho-chic di Ympetu Jewels, realizzate a mano e in limited edition con minuteria gold filled 14k, pietre preziose e semipreziose. Il menu di San Valentino prevede boccone di ravanello in agro, nocciole e crema al tarassaco; carciofo fritto, riduzione di vino e Burbero di pecora; raviolo di coniglio, cardi, fondo bruno e taleggio; doppia tartare capperi, acciughe e noci, foie gras e frutti rossi, mousse al cioccolato bianco con inserto di curd al limone, gelée al lampone e crumble alla mandorla.

Concerto swing con l’Alex Bioli Quartet, corsi per coppie, menu e box delivery speciali da Eataly Smeraldo. Al ristorante Pianodue due menu: calice di benvenuto; tris di ostriche St Vaast con marinatura al gin, mignonette, lime e pepe rosa; risotto Acquerello ai frutti di mare e riduzione al prezzemolo; insalatina di mare tiepida; tortino al cioccolato con con cuore fondente e crema al mascarpone (140 euro a coppia); oppure calice di benvenuto; capasanta scottata con crema di topinambur; spaghettone all'astice con la sua riduzione; bocciolo di rose con crema al mascarpone (90 euro a coppia). Per chi vuole cenare a casa, la Dinner Box di San Valentino per due persone a 70€ (da ritirare in negozio e completare facilmente seguendo le istruzioni) contiene: tartare di ricciola con marinatura agli agrumi e pepe rosa; mezzo pacchero Afeltra con ragù di crostacei; tonno scottato con morbido di patata allo zafferano e mosto cotto; tortino al cioccolato con crema al mascarpone e scaglie di cioccolato bianco. Tra i corsi previsti “La sfornata di pane per coppie” per vivere insieme l’esperienza di creare infornare e portare a casa una pagnotta, magari a forma di cuore. Per gli appassionati di cinema c’è il pacchetto “San Valentino in Sala Nobel” scegliendo tra due menu da degustare nella sala cinema-ristorante curata da Eataly all'interno dell'Anteo, e godersi il film Babylon.

BombetTIAMO è la box speciale con un mix delle famose “bombette” di Mannarino, che comprende anche altre "Salsiccia zampina", "Parmigiana del Mannarino", "Cannoli" e una bottiglia di Gran Cuvée Blanc de Blancs Extra Dry, acquistabile in esclusiva sullo store online a 35 euro.

Per un San Valentino in pizzeria

Nelle due location milanesi di Vurria, dove la pizza ha l’aloe nell’impasto, un allestimento di duecento palloncini rossi fa da cornice al menu degustazione di San Valentino (30 euro a persona) composto da: un calice di Prosecco Dirupo Brut Valdobbiadene Docg; tartare di salmone su riso venere aromatizzato al lime e mango fresco; una pizza a scelta tra la Valentina (fiordilatte, datterini freschi spadellati, stracciatella di burrata, alici di Cetara, basilico fresco e olio Evo) e la Tuna (fior di latte, pacchetelle gialle, filetti di tonno, cipolla di Tropea caramellata, olive taggiasche e basilico fresco); il dessert “Passione” (anima di lampone avvolta da una mousse al cioccolato bianco e lime con croccante al cioccolato bianco e pan di spagna bagnato alla vaniglia)

Pizze a forma di cuore in special edition per San Valentino, sia a pranzo che a cena. Da Pizzium si potrà scegliere tra le pizze regionali del menu come la Lombardia (base bianca, fior di latte, crema di zola e zafferano, salamino mantovano e rucola), la Toscana (ragù di cinghiale e stracciatella) o la Basilicata (peperone crusco e friarielli spadellati su fior di latte d’Agerola. Mentre da Crocca tutto il menu delle sue pizze croccanti e leggere, come la zucca e pancetta, la polpette e melanzane o la celebre Bufalina (anche in versione senza lattosio) può essere realizzato come un cuore.

Per un San Valentino healthy

“Cuore e cuori”, il menu per gli innamorati di Horteria (90 euro a persona) propone: entrée di benvenuto; pastrami di cuore di manzo, barbabietole fermentate, maionese al rafano e chips di patate viola; cappellacci cuore di coratella di pesce con consommé al cavolo viola e citronette al lemongrass; anatra scottata, cuori dell’orto con fondo al tanisquere; tartelletta al cacao amaro e gelato al cioccolato bianco con mou al caramello salato.

Nel menu degustazione a base di piatti bianciati di Mediterranea (80 euro a coppia, disponibile in delivery su Cosaporto): due calici di bollicine; degustazione di pane di Davide Longoni e olio EVO; hummus di barbabietola e ceci; vellutata di cavolfiore e gel di pomodoro o risotto mantecato alla crema di radicchio; ombrina al gel di Aperol e verdure all'inglese o petto di anatra cotto a bassa temperatura, riduzione di Ripasso della Valpolicella e frutti rossi e cardi saltati; cheesecake ai frutti di bosco.

