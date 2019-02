Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Botto tremendo in via Callalta Vecchia a San Biagio, nel trevigiano. Due persone ferite, una delle quali è rimaste incastrata tra le lamiere dell'auto, andata distrutta nella parte frontale. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine per i rilievi.