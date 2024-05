David Copperfield accusato di stupro da 16 donne: «Alcune di noi minorenni, ci ha drogate». Lui nega tutto

di Redazione Web

Bufera sul celebre illusionista americano David Copperfield. Da un'inchiesta del Guardian statunitense si apprende che il famoso mago è stato accusato da 16 donne di aver tenuto «una condotta sessuale scorretta e inappropriata». Non solo, più della metà di queste hanno rivelato che al momento delle molestie avrebbero avuto meno di 18 anni, qualcuna anche 15. Lui, sottolinea il quotidiano, potrebbe però non essere stato a conoscenza della loro età.

Le accuse e la replica

Tra le accuse contro di lui vi sono quelle di aver drogato tre donne prima di avere rapporti sessuali con loro. Le denunce contro il 67enne vanno dalla fine degli anni Ottanta al 2014. Altre tre donne affermano di aver subito contatti indecenti durante performance dal vivo. In un altro caso una donna ha detto che lui le prese la mano e la costrinse a toccarlo impropriamente: all'epoca lei avrebbe avuto 16 anni e la famiglia era tra il pubblico.

I suoi avvocati hanno dichiarato al Guardian che «non ha mai tenuto un comportamento inappropriato con nessuno, e tantomeno con minori».

I precedenti

Le accuse non sono le prime per molestie sessuali di cui viene fatto oggetto: dopo una prima causa nel 2007 finita in un non luogo a procedere, nel 2018 Copperfield è stato denunciato per aver drogato e aggredito una teenager 40 anni prima. Nel 2024 il nome del mago era inoltre emerso nelle liste dei contatti del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

