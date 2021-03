Chiesto il processo per Matteo Salvini. Il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, al termine della discussione, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nell'ambito del procedimento per il caso Open Arms. Salvini è accusato di avere trattenuto «illecitamente» 147 migranti a bordo della ong spagnola nell'agosto del 2019. A differenza della Procura di Catania che per il caso Gregoretti chiede il non luogo a procedere, i magistrati di Palermo chiedono per il leader della Lega il processo.

Salvini, Open Arms: «Con me nessun morto, ho dimezzato gli sbarchi. Sono orgoglioso»

La discussione è stata sostenuta dai tre magistrati presenti in aula, al bunker del carcere Ucciardone di Palermo. La prima a parlare è stata la Procuratrice aggiunta Marzia Sabella, seguita dal pm Geri Ferrara. Ha concluso il Capo della Procura Francesco Lo Voi. «Non vedremmo come in un caso come questo non si possa chiedere il rinvio a giudizio», ha ribadito il magistrato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 16:41

