Sabrina Cruciani muore per un brutto male. L'ultimo atto d'amore: sposa il marito negli ultimi istanti di vita. Lascia la figlia 13enne

Dolore e sconforto a Castelraimondo, in provincia di Macerata, per un lutto. Si è spenta a 46 anni all'hospice di San Severino Marche, Sabrina Cruciani, mamma e impiegata di banca, che da tempo combatteva contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Cruciani lascia il marito Federico Bovetti, la figlia 13enne, la sorella gemella Sonia e le altre due sorelle Patrizia ed Emanuela.

Chi era Sabrina Cruciani

Proprio nei giorni scorsi aveva coronato il suo sogno d'amore: il matrimonio con Federico Bovetti. La scomparsa sconvolge due intere comunità: non solo Castelraimondo dove la donna viveva ma anche San Severino dove lavorava nella sede locale di Banca Macerata.

Il funerale

Il funerale, come rivela il Corriere Adriatico, si tiene giovedì, 11 aprile alle 10,30, nella chiesa della Sacra Famiglia.

La morte di Federica Pallosi

È il secondo lutto, nel giro di pochi giorni, che colpisce Castelraimondo. Nei giorni scorsi, infatti, la comunità ha vissuto anche la prematura scomparsa di Federica Palossi, spentasi a 53 anni, anche lei all'hospice di San Severino per una malattia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 11:17

