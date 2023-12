Braccialetto elettronico per Rudy Guede, maltrattamenti e lesioni alla ex compagna. Amanda Knox: «Che paura»

di Mario Landi

Nuovi guai per Rudy Guede. Il 36enne ivoriano, condannato per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l'1 novembre del 2007 a Perugia, secondo quanto apprende Adnkronos, deve rispondere di maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne. Uscito dal carcere a giugno scorso, dopo 13 anni di detenzione tra semilibertà e una collaborazione nel Centro studi criminologici di Viterbo, Rudy Guede è stato raggiunto questa mattina dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna e braccialetto elettronico.

Amanda Knox: che paura

Mi dispiace tanto per la sua ex compagna. Che paura...": Amanda Knox interviene con poche parole sui nuovi guai giudiziari di Rudy Guede. Lo fa rispondendo all'ANSA, precisando comunque di non volere entrare nel merito della vicenda. "Spero che abbia il sostegno di cui ha bisogno", ha aggiunto Knox.

Raffaele Sollecito: «Non seguo la sua vita ma non mi sembra cambiato»

«Non seguo la vita di Guede, certo alla luce di quanto accaduto oggi mi sembra che non sia cambiato.

