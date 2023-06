Rudy Guede, la nuova vita da uomo libero e fidanzato: «In casa soffoco, mi ricorda il carcere»

Rudy Guede, dopo 16 anni dall'omicidio di Meredith Kercher, torna nei pressi della casa in via della Pergola e, ormai libero dichiara: «Qui a Perugia ho cercato di soccorrere una ragazza che poi è morta». Dopo la scelta del rito abbreviato, l'ivoriano è stato condannato a 16 anni per violenza sessuale e concorso in omicidio.

Dopo 13 anni in carcere, ora è un uomo libero, vive a Viterbo e continua a professarsi innocente: «La pena che dovevo scontare in nome della legge si è conclusa, ora mi resta quella segnata dal giudizio degli sconosciuti, dalle occhiate sghembe al mio passaggio».

