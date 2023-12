Ruba due pacchetti di caramelle (valore 5 euro): a processo dopo un anno e mezzo di indagini

di Redazione web

Un insolito caso giudiziario si sta sviluppando a Treviso, dove un 51enne malato psichiatrico, già accusato di roghi e violenza sessuale, ora affronta l'imminente processo per un tentato furto di caramelle dal valore di soli 5,06 euro. La vicenda è surreale, ma è del tutto autentica e mette in luce le peculiarità del sistema giudiziario. Tanto più che i fatti risalgono al luglio 2022: dopo più di un anno, all'uomo è stato notificato l'avviso di chiusura indagini e il pubblico ministero si prepara a chiedere il rinvio a giudizio.

I precedenti

Il 51enne è già stato coinvolto in roghi ai danni di un ristorante di piazza San Parisio, il "Kimeia", e all'abitazione di uno dei titolari dell'osteria "Muscoli's", anche se l'accusa più grave tra quelle rivoltegli è di presunta violenza sessuale, avvenuta pochi giorni dopo il tentato furto, ai danni di una 32enne alla quale avrebbe rivolto pesanti apprezzamenti.

La malatttia psichiatrica

La sua condizione di malato psichiatrico conclamato è stata presa in considerazione, e la sua capacità di intendere e volere è al centro della discussione. L'uomo è attualmente in cura presso una comunità, ma nel periodo in cui sono avvenuti i reati era, secondo le sue affermazioni, incapace di assumere i farmaci prescritti a causa di fastidiosi effetti collaterali, quindi incapace di intendere e di volere. Il suo avvocato ha già annunciato una nuova richiesta di perizia psichiatrica, cercando di chiarire ulteriormente la sua condizione mentale durante i fatti contestati.

