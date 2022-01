Ragusa, prima dose di Moderna per un'anziana di 107 anni: «Non si dica che sono No vax»

Sì vax a 107 anni. E' la storia di Rosaria Martorana, un'anziana donna di Ragusa (Sicilia) che, pur di non essere accostata ai No vax si è vaccinata nella sua abitazione con la prima dose di Moderna.

Madre di quattro figli (Maria, Giorgio, Salvatore e Giovanna) tutti deceduti, nonna Rosaria è nata a Ragusa il 27 ottobre 1914 e vive con un nipote.

In un servizio del tg dell'emittente televisiva Video Mediterraneo, la donna si msotra lucida, sopravvissuta a due guerre e alla spagnola, ha convinto anche nipoti e pronipoti, dicendo di essere pronta a sottoporsi al vaccino anti-Covid non solo per fiducia nella medicina ma anche «per dare l'esempio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 22:39

