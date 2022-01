Covid, oggi il Cdm sulle misure: super green pass per over 60 e fragili. Cabina di regia alle 15, poi il Cdm

L'escalation dei contagi - ieri il record dall'inizio della pandemia, 170mila - spinge il Governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus.

Tra le ipotesi in campo - ma Palazzo Chigi resta prudente - spunta, in alternativa all'imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, anche l'obbligo vaccinale per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d'età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni.

Scuola, quarantene differenziate per età e niente educazione fisica: le richieste delle Regioni

Il premier Mario Draghi, rientrato a Roma, ha fatto ieri il punto con i ministri Roberto Speranza, Patrizio Bianchi, Roberto Brunetta e con il commissario Francesco Figliuolo in vista del Consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere nel pomeriggio per varare nuove misure utili a fronteggiare il picco dei contagi, atteso a fine mese. Il Cdm sarà preceduto da una cabina di regia politica, convocata per le 15, perché nella maggioranza le distanze, in particolare sull'ipotesi di estensione del super green pass, restano tutte.

La linea del presidente del Consiglio è stata sempre quella di decidere sulla base dei dati. Ed i numeri, spinti dalla variante Omicron, fanno segnare giorno per giorno nuovi picchi per contagi e vittime (più morti dei 259 di ieri non si registravano dallo scorso 30 aprile). Ma il peggio dovrà ancora venire, visto che gli esperti prevedono un'ulteriore crescita del Covid nelle prossime settimane prima che si raggiunga il plateau. L'imperativo è quindi di raffreddare la curva. Sul tavolo c'è l'estensione del green pass rafforzato a tutti i lavoratori, pubblici e privati (lo ha chiesto ieri Forza Italia), oppure solo per i primi. Ma al momento le norme non compaiono nelle bozze e non si esclude nemmeno la possibilità di limitarlo in una prima fase ai dipendenti che sono a contatto col pubblico.

Il Pd nella cabina di regia di oggi pomeriggio e nel successivo cdm ha intenzione di riproporre obbligo vaccinale «come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso». È quanto si apprende da fonti del Nazareno che chiariscono come l'obbligo sia «l'unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni»

