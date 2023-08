Clienti mangiano al ristorante e vanno via senza pagare, la proprietaria pubblica il video: «Progettato davanti alla figlia, anche lei vittima»

di Redazione web

Si siedono al ristorante, mangiano, poi si alzano e vanno via senza pagare. No, stavolta non è l'Albania. È successo in Italia. A Messina, per la precisione. Il ristorante è "La Trattoria del Marinaio", dove Maria Carlotta Andreacchio è cuoca e proprietaria. È stata proprio lei a pubblicare la foto dei "furbetti" sui social, denunciando l'accaduto. «Un gesto ignobile», l'ha definito la cuoca, ricevendo centinaia di messaggi d'appoggio.

Scontrino con sovrapprezzo per il Pos, bar nei guai: «Violata la legge, i costi del bancomat non si addebitano mai al cliente»

Scontrini, l'ultima follia: «Dieci euro perché il tempo è denaro». La denuncia del sindaco: bassezza inqualificabile

La denuncia social

Maria Carlotta Andreacchio ha pubblicato sui social la denuncia: «Mi auguro che questo post sia condiviso il più possibile – scrive su Facebook – affinché possa (probabilmente) arrivare a chi ha commesso il gesto (reato) ignobile di defilarsi senza pagare il conto.

Il colpo di scena

La vicenda ha avuto un grande risalto, finendo sulle cronace locali. Così, come svelato dalla proprietaria, l'uomo il giorno dopo è tornato per saldare il conto e porgere le sue scuse: «Il cliente è venuto poco fa a pagare il conto, le motivazioni del gesto sono prettamente intime e personali. Probabilmente senza questo richiamo mediatico tutto sarebbe passato inosservato e forse sarebbe successo altre volte. Grazie a tutti per aver condiviso il mio sfogo,con la speranza che il buon costume sovrasti sempre il mal costume».

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA