Roma, caos rifiuti in via Fani: cumuli di spazzatura e cattivo odore. Ancora degrado nella Capitale

di Lorena Loiacono

Non risparmia proprio nessuno, il degrado a Roma. Tra spazzatura e cattivo odore, in città non si respira: neanche in via Fani, neanche in quella strada in cui memoria meriterebbe più rispetto.

Secchioni stracolmi, sacchetti di ogni dimensione lasciati a terra ma anche lungo la strada e sui marciapiedi. Si fa fatica a camminarci vicino sia perché ingombrano il passaggio sia perché emanano un cattivo odore, irrespirabile.

VIA FANI, ORE 10:15: SPORCIZIA OVUNQUE

Le immagini che mostra Leggo sono state riprese questa mattina, alle 10:15, in via Stresa all’incrocio con via Fani. Da cittadini che, arrivati con il sacchetto dei rifiuti, non hanno potuto gettarlo via perché non sapevano dove metterlo. E così è iniziata la ricerca del cassonetto libero. Un’impresa impossibile. Accade in via Fani, nella via Fani tristemente nota per il rapimento di Aldo Moro, dove questa mattina non si respira per il cattivo odore. E fa impressione perchè, se la spazzatura è in primo piano, sullo sfondo c'è la targa dei caduti.

IN CITTA' NON SI RESPIRA

La raccolta è in difficoltà e il caldo non aiuta perché la spazzatura si surriscalda e marcisce lungo le strade. Così il fine settimana diventa un incubo. I romani, quelli che restano in città, assisteranno ancora una volta all’accumularsi del degrado. In attesa di un intervento risolutivo: il Campidoglio punta al termovalorizzatore e allora, in attesa che venga realizzato, bisogna intervenire sui mezzi.

FESTA SS PIETRO E PAOLO A RISCHIO DEGRADO

Rischia di essere davvero lungo il weekend dei Santi Pietro e Paolo per i romani. Soprattutto per chi resta in città visto che la raccolta dei rifiuti continua ad avere seri problemi e se va avanti cosi, fino a domenica, oltre allo spettacolo indecoroso, è da sentirsi male.

I problemi registrati nelle ultime settimane, infatti, sono stati legati alla manutenzione dei mezzi. Qualcosa non sta funzionando: i secchioni, quando si riesce a vederli senza sacchetti accatastati sopra che li coprono, sono rotti, spaccati e senza coperchi. In quel modo la puzza di immondizia raggiunge tutto il quartiere intorno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA