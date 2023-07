A 89 anni fa retromarcia con l'auto nel vialetto di casa e travolge e uccide la moglie 86enne

di Redazione Web

Stava facendo retromarcia nel vialetto di casa, quando si è consumato il dramma. A San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, un anziano di 89 anni non si è reso conto che proprio dietro all'auto si trovava sua moglie, di 86 anni. E il colpo, seppur a distanza ravvicinata e a una velocità ridotta, è stato fatale.

Fa retromarcia nel vialetto di casa, poi il dramma

La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì sera, attorno alle 20, in una zona di campagna a San Giovanni in Persiceto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, l'anziano era alla guida della sua auto e stava facendo retromarcia nel cortile di casa e non si è accorto che la moglie si trovava dietro alla vettura.

La donna è stata colpita ed è caduta a terra. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e sono intervenuti i sanitari del 118, l'elisoccorso e i carabinieri. L'86enne, dopo i primi soccorsi, è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna dove poi è morta nella giornata di ieri.

Non ci sono dubbi sull'accidentalità dell'episodio, ma l'uomo, come atto dovuto, è stato comunque indagato per omicidio colposo.

