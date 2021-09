Reddito di Cittadinanza, la proposta dell'Ocse: «riduzione per spingere le persone a cercare lavoro»

«Il regime del Reddito di Cittadinanza, introdotto nel 2019, ha contribuito a ridurre il livello di povertà delle fasce più indigenti della popolazione» sottolinea l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Ma bisogna di «ridurre il reddito di cittadinanza per spingere le persone a cercare un lavoro».

Nello studio economico sull'Italia viene spiegato che «il numero di beneficiari che di fatto hanno poi trovato impiego è scarso: le autorità attribuiscono tale esito alla distanza tra i beneficiari e i relativi mercati del lavoro».

Per questo, secondo l'Ocse, bisogna «ridurre e assottigliare il Reddito di Cittadinanza per incoraggiare i beneficiari a cercare lavoro nell'economia formale e introdurre un sussidio per i lavoratori a basso reddito».

Sul fronte macroeconomico, «le stime indicano una costante ripresa dell'economia italiana dagli effetti della pandemia da Covid-19, con un conseguente recupero dei livelli di attività del 2019 nel corso del primo semestre del 2022».

Secondo l'Ocse, maggiori investimenti pubblici, inclusi quelli generati dai fondi Next Generation Eu, contribuiranno a raccogliere in forma estesa gli investimenti privati nel 2022 che prevede «una ripresa dei consumi con il ritorno ai luoghi di lavoro e la minore incertezza che incoraggerà le famiglie a ridurre il risparmio precauzionale».

«La maggiore incertezza - continua l'Ocse - riguarda l'evoluzione del virus e il ritmo delle vaccinazioni in Italia e nel mondo. Tra gli altri rischi al ribasso figurano un'inversione nella tendenza alla ripresa della fiducia, tassi di fallimento più alti o più rapidi, e cicatrici più profonde del previsto dovute alla perdita di capacità imprenditoriale o di occupazione».

