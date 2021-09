Assalto al portavalori in autostrada, i rapinatori incendiano due auto per bloccare il blindato

Per fermare e rapinare un mezzo pesante in viaggio sull'A16, hanno dato alle fiamme due veicoli. È successo poco prima delle 5 sull'autostrada A16 Napoli- Canosa, all'altezza del km 154. Il tratto tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa è rimasto chiuso fino a poco dopo le 7.15 per le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e la bonifica dell'area. Sul posto sono intervenute, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 08:16

