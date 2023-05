Rapina milionaria in Belgio in stile Point Break (con le maschere), sei arresti a Napoli

di Redazione web

Una rapina milionaria da effettuare in Belgio in stile Point Break (con le maschere, come nel film con Patrick Swayze e Keanu Reeves), ma la banda di rapinatori è stata sgominata dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli (Reparto Operativo - 2^ sezione Nucleo Investigativo), che hanno eseguito sei arresti.

La rapina con le maschere sul volto

La banda era in procinto di compiere una rapina milionaria in Belgio e per nascondere il viso avevano già acquistato in un laboratorio teatrale quattro speciali maschere in silicone, del valore di circa 500 euro ciascuna, che consentono di attribuire in modo realistico a chi le indossa i tratti somatici di una persona diversa.

Per la rapina in Belgio si avvalevano della collaborazione di un basista a Bucarest.

