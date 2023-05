Bancomat "regala" 50 euro, emessi al posto delle banconote da 20. Il direttore: «Restituiteli o ve li addebitiamo»

di Redazione web

Il bancomat "regala" banconote da 50 euro. Accade in provincia di Padova, a Lozzo Atestino, dove un bancomat ha emesso banconote da 50 euro al posto di quelle da 20. Come è potuto accadere? L'errore, sicuramente, è da addebitare alla banca, non di certo a coloro che si sono rivolti allo sportello automatico per effettuare un prelievo dal proprio conto corrente. Banche che, ora, corre ai ripari, chiedendo ai correntisti che hanno prelevato da quel bancomat di restituire le banconote da 50 euro "regalate" al posto di quelle da 20 euro. E direttore e impiegati si sono messi al teledono per chiamare, uno ad uno, i correntisti: «Restituiteli o ve li addebitiamo».

L'errore del bancomat

La vicenda si è svolta a Lozzo Atestino, dove ha sede lo sportello di Bancadria Colli Euganei, scrive il Gazzettino. L'errore della banca? Aver messo nel cassetto dei 50 euro le banconote da 20 euro e viceversa. «Inversione di codici», fa sapere la banca, riconoscendo l'errore commesso che ha permesso ai clienti di ricevere molti pià soldi di quanti richiesti allo sportello automatico. Se il cliente voleva 60 euro, ad esempio, invece che tre pezzi da 20 euro, otteneva tre banconote da 50 e tornava a casa con 150 euro.

I dipendenti della banca hanno contato in tutto 10 operazioni sbagliate, per un ammanco totale di 600-700 euro. I clienti, poi, sono stati contattati al telefono uno ad uno e sono stati invitati a restituire le somme eccedenti, pena l’addebito in conto corrente.

