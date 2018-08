Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi 13 anni è stato azzannato alla gamba da un. È accaduto aSecondo quanto ricostruito dai carabinieri, il boxer era a guardia di un capannone. Quando il 13enne è passato in bici con il suo cagnolino davanti alla struttura, il boxer è corso verso di lui azzannandolo alla coscia destra e al polpaccio. Alcuni passanti hanno subito chiamato carabinieri e polizia municipale.Il ragazzino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli ed è in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. I carabinieri di Casalnuovo hanno denunciato il proprietario del boxer per omessa custodia di animali e lesione personale.