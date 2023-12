Ragazzina di 14 anni fa il gesto d'aiuto mentre passeggia con il papà: salvata dagli abusi il giorno di Natale

di Alessia Di Fiore

Quella che sembrava una semplice passeggiata natalizia padre-figlia, si è trasformata nella liberazione della minore dai continui abusi familiari del padre.

Una ragazza di 14 anni di Prato, passeggiando col padre per la città il giorno di Natale, ha trovato la forza di chiedere aiuto ad alcuni poliziotti di passaggio usando il signal for help, segno convenzionalmente adottato dalle vittime di violenza.

La vicenda

Tutto è iniziato quando l'uomo ha iniziato a inveire conro la figlia prendendola a male parole davanti a tutti e urlando per strada attirando l'attenzione della gente e di una pattuglia di passaggio, che si è avvicinata per monitorare la stuazione.

Stringendo il pollice nel palmo della mano e aprendo e chiudendo le dita, la minore ha attirato l'attenzione degli agenti, che sono immediatamente intervenuti portando il padre in questura per ulteriori accertamenti. Così, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, la ragazzina avrebbe rivelato a uno psicologo i numeosi abusi subiti in amiglia.

La procura di Prato ha avviato un'indagine sul caso e il genitore risulta indagato pe abusi domestici.

