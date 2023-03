Donna perseguitata dal suo ex, lo fa arrestare grazie allo smartwatch antiviolenza: «Un segnale ai carabinieri durante l'aggressione»

di Redazione web

Perseguitata dall'ex compagno, lo fa arrestare grazie allo smartwatch antiviolenza. La donna, in dolce attesa, ha mandato un segnale d'aiuto ai carabinieri con il suo mobile angel. I militari sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo di 44 anni. itenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. È ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza.

Scontro tra due elicotteri militari negli Stati Uniti, almeno 9 morti. «Incidente durante una missione d'addestramento»

Morta la mamma trovata in fin di vita dai figli. Il mistero del proiettile conficcato in testa: «Vista l'ultima volta vicino a un rudere»

Cosa è lo smartwatch antiviolenza

La donna, residente a Napoli, aveva ricevuto lo smartwatch antiviolenza lo scorso 22 marzo. Le forze dell'ordine glielo avevano consegnato, per monitorare la sua situazione famigliare, già segnalata in passato per abusi e maltrattamenti. Grazie a quello, la donna ha potuto segnalare le ennesime minacce ricevute dal suo ex. Adesso l'uomo si trova agli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA