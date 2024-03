Ragazzine di 12 e 13 anni scomparse dal Ravennate, l’appello social dei genitori: «Aiutateci a trovarle». L'ultima localizzazione a Napoli

di Redazione Web

Ore di ansia e di attesa per due famiglie del Ravennate che da ieri mattina (27 marzo) aspettano notizie sulle due ragazze scomparse di 13 e 12 anni. Sofia Rivera e Michelle Carlucci sono state accompagnate a scuola dai genitori, ma non sono mai entrate. A quel punto l'allarme e la chiamata dei parenti ai carabinieri. Per ora la pista principale porta all'allontanamento volontario.

Secondo le prime indagini, le due ragazze avrebbero spento i cellulari per poi salire su un treno per Napoli, dove abita una loro amica. Sulla base delle celle telefoniche agganciate prima che le adolescenti spegnessero gli smartphone, i carabinieri si sono recati nell'appartamento dove abita la conoscente, senza però trovarle, secondo quanto riporta il Resto del Carlino.

Gli appelli social

«È scomparsa Michelle Carlucci - scrive la madre in un appello social -, 12 anni, alta 1,50 metri, da Alfonsine questa mattina in compagnia di una coetanea. Chiunque la veda allerti il 112 oppure chiami il 3331309358, vi prego condividete il più possibile, l’ultima segnalazione è a Napoli», scrive la madre in un appello social. Lo stesso appello è stato fatto sul web dal Comune di Alfonsine.

Anche la 13enne Sofia Rivera è della Bassa Romagna e l'ultima localizzione del telefono è da Napoli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA