Ragazza trovata morta, mistero a Viareggio: il cadavere scoperto da un netturbino

Nelle prime ore di questa mattina un netturbino ha fatto una drammatica scoperta. L'uomo, intento a lavorare, ha trovato il cadavere di una donna e ha subito allertato i carabinieri.

L'operatore ecologico ha scoperto il corpo, privo di vita, di una donna che ha probabilmente dai 30 ai 35 anni di età. È stata ritrovata in via IV novembre, all'incorcio con via Verdi. La donna è stata trovata in posizione fetale, vicino a una bicicletta, ma senza segni apparenti di traumi subiti.

Sul posto sono intervenuti un'auotmedica, un'ambulanza della Croce Verde e i carabinieri, che adesso sono a lavoro per l'identificazione della donna e per scoprire l'esatta dinamica della morte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 11:18

