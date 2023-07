Ragazza di 20 anni violentata a Milano Marittima. «Costretta ad un rapporto a tre». Indagati due trentenni

di Redazione web

Una notte in riviera a Milano Marittima si è trasformata in un incubo per una ragazza di 20 anni di Ravenna. In un locale della movida conosce un ragazzo e quell'incontro si trasforma ben presto in un abuso da parte del giovane e del suo amico. Lo riferisce il Resto del Carlino.

Perché quando ormai la giovane aveva preso sonno, il giovane, unitamente a un amico col quale condivideva la stanza d’albergo, forse immaginando che a un ménage à trois la stessa avrebbe corrisposto in modo altrettanto consensuale, hanno iniziato a palpeggiarla nelle parti intime.

Ci sono ancora zone non del tutte chiarite in questa vicenda denunciata domenica mattina ai militari della compagnia di Cervia Milano Marittima, ora al lavoro per ricostruire ogni fase e ogni passaggio nel dettaglio. Subito rintracciati e identificati, i due presunti responsabili sono ora a piede libero, ma indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di due giovani di 32 e 34 anni, lombardi, che risiedono in un comune della provincia di Monza-Brianza.

