Con le 14esime ecco 6,8 miliardi: un terzo speso per le vacanze

Ossigeno per le vacanze. La quattordicesima, la mensilità in più in arrivo tra giugno e luglio per 7,5 milioni di italiani, potrebbe dare una spinta fondamentale ai consumi, e in particolare al turismo. La fetta più grossa di questo tesoretto di complessivi 6,8 miliardi di euro verrà infatti investita nelle ferie, cui dovrebbero andare circa 2 miliardi di euro, il 29% del totale delle quattordicesime. È quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da Swg.

Pesano però anche i conti rimasti in sospeso (soprattutto debiti con il fisco) per la crisi innescata dalla pandemia, che assorbiranno oltre 1,4 miliardi (21%). Per quanto riguarda le spese obbligate (tra arretrati con il fisco, bollette, bolli e multe scadute), cui gli italiani destineranno oltre 1,4 miliardi delle proprie quattordicesime, circa 531 milioni andranno a coprire i debiti con il fisco. Importante anche il peso di mutui e finanziamenti per pagare i quali gli italiani useranno il 16% - oltre 1 miliardo di euro - delle proprie quattordicesime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 07:58

