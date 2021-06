Cashback, il 30 giugno scade il primo semestre: rimborsi ad almeno 5,9 milioni

Cashback alla resa dei conti. Si chiude mercoledì il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi acquisita con carte e app. Ad oggi, in base ai numeri dell’app Io, sono oltre 7,85 milioni gli utenti con transazioni valide (per 720 milioni di transazioni totali) e di questi 5,89 milioni hanno 50 e più transazioni, cioè hanno già diritto al rimborso fino a massimi 150 euro. Per entrare nella classifica dei 100mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro, bisogna aver fatto più di 689 transazioni. Il maggior numero di operazioni viene fatto per acquisti tra i 25 e i 50 euro (il 21,4%). Si usano carte e app anche per pagare un semplice caffè: il 16,2% delle transazioni è infatti per importi inferiori ai 5 euro.

Il programma Cashback, iniziato il 1° gennaio, prevede tre trimestri fino al giugno 2022. Il secondo parte giovedì 1 luglio, con le stesse regole: ogni semestre si può ottenere un rimborso massimo di 150 euro (300 euro annui); per ogni acquisto (non c’è un importo minimo di spesa) effettuato con carte e app di pagamento registrate si può accumulare il 10% dell’importo speso, fino a un massimo di 15 euro per ogni transazione; si ottiene il cashback accumulato se alla fine del periodo si è raggiunto il numero minimo di 50 transazioni valide; se si supera la soglia massima di rimborso di 150 euro, le transazioni continueranno a essere conteggiate ai fini della partecipazione al “Super Cashback” da 1.500 euro.



Per partecipare basterà scaricare l’app Io. Per la registrazione sono necessari lo Spid o la Carta di identità elettronica (Cie). In alternativa, è possibile registrarsi sugli altri sistemi come Poste, Satispay e Hype.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 08:05

