Quando vai in un museo d'arte e trovi una certa somiglianza, la photogallery che diverte il web

Dicono che nel mondo ci siano sette sosia per ogni persona, ma qualcuno può rivedere la propria faccia in un quadro famoso come se si guardasse allo specchio. Divertono gli accostamenti tra la gente comune e i soggetti protagonisti delle opere d'arte. A volte ci si diverte a riprodurre la stessa scena e il medesimo look ritratti dall'autore.

Sui social spopola un gioco che mostra i dipinti e gli speciali visitatori dei musei che li custodiscono. «Quando vai in un museo d'arte e trovi una certa somiglianza...», si legge nel post su Facebook di Patrizia DAnnibale a corredo delle foto. Accanto ai celebri quadri ci sono persone identiche a quelle ritratte. Il divertimento nel guardare l'intera gallery è assicurato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA