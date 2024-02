Prof di filosofia accusato di molestie dalle studentesse dell'Università di Torino: è stato sospeso

di Redazione web

La sospensione

Il professore di prima fascia è stato sospeso per un mese dal consiglio di disciplina dell’ateneo. Lo ha fatto sapere il direttore del dipartimento. Il docente rinuncerà anche a una mensilità del suo stipendio. Il professore ordinario è una persona molto conosciuta che ha ricoperto cariche a Unito. È finito sotto accusa per alcune foto e video inviate alle studentesse delle sue lezioni. Ad oggi però non risultano denunce all’autorità. Ma in dipartimento c’è chi parla di una punizione troppo blanda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 08:20

