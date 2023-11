Molestie sessuali, pioggia di accuse (anche vecchie di anni) contro i vip: da Puff Daddy a Jamie Foxx. Ma c'è un motivo

di Redazione web

Pioggia di accuse di molestie sessuali contro vip a New York: non solo il sindaco Eric Adams, e non solo Axl Rose sono finiti negli ultimi giorni nelle maglie della giustizia grazie alla scadenza di una legge che lo scorso novembre ha prorogato di un anno i termini della prescrizione per reati a sfondo di sesso. Tra le celebrità al centro di azioni legali presentate in virtù dell'Adult Survivors Act ci sono anche gli attori Jamie Foxx e Cuba Gooding Jr. e il comico Bill Cosby.

Promulgata nella lunga scia del #MeToo, la legge dello stato di New York ha provocato fino alla scadenza di oggi un totale di circa 2500 azioni legali: per lo più, secondo le statistiche, da parte di donne stuprate mentre si trovavano in carcere, ma anche contro persone famose, alcune delle quali portate in tribunale per danni in 'zona Cesarini'.

Come Sean Combs, che neanche una settimana fa ha patteggiato subito dopo esser stato denunciato per atti luridi e stupro dall'ex compagna e cantante R&B Cassie (Casandra Ventura), e che ora al centro di accuse di una seconda donna, Joi Dickerson-Neal che afferma di esser stata "intenzionalemente drogata", violentata e "vittimizzata con pornovendetta" dal mogul dell'hip-hop durante una cena quando erano entrambi studenti alla Syracuse University nel 1991. Combs, che si fa chiamare anche Puff Daddy o Diddy, avrebbe filmato il tutto, per poi condividere il video con altri amici.

Altri vip al centro di cause consentite dall'Adult Survivors Act sono il miliardario della musica L.A. Reid e l'ex Ceo dei Grammy, Neil Portnow. Le azioni legali riportano in molti casi ad episodi che sarebbero avvenuti decenni fa: 1993 per il sindaco Adams quando lui lavorava nella polizia e l'anonima accusatrice per il comune; 1989 nell'azione legale dell'ex modella di Penthouse, Sheila Kennedy, contro l'ex frontman della band Guns 'N Roses, Axl Rose; oltre 50 anni fa per l'ex "papa' buono d'America' Cosby.

Piu' recenti le accuse contro Foxx: il premio Oscar per Ray avrebbe allungato le mani senza il consenso dell'interessata nel 2015 al Catch NYC, un popolare ristorante di New York provocando alla donna, che ha chiesto di restare anonima, "conseguenze fisiche e emotive, ansia, imbarazzo e danno economico" per i quali ora chiede i danni. Due le azioni legali contro Gooding Jr.: Jasmine Abbay e Kelsey Harbert hanno separatamente definito "vergognoso' il comportamento del premio Oscar per Jerry Maguire dal quale si aspettano ora di essere risarcite.

