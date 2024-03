Professore lascia il lavoro all'università per fare lo youtuber: «Mi conviene, guadagno meglio e ho più tempo»

di Redazione Web

Lascia la cattedra all'università per diventare un content creator su YouTube full time perché «conviene di più». Paolo Coletti, 54enne di Trento, è professore all'università di Bolzano. Dal 2020 però, ha sperimentato il successo del web, trasformando quello che inizialmente era un hobby, in un lavoro. «Il primo video di questo tipo che ha avuto successo è stato quello dove calcolavo quanti soldi servono per smettere di lavorare e vivere di rendita. La gente è impazzita - dice al Corriere - Lì ho capito che mi stavo aprendo ad un nuovo pubblico abbastanza fedele e competente, che guardava i video nel dettaglio. Ho visto che poteva diventare una professione».

Il racconto

Il professore racconta che ha aumentato la popolarità quando ha cominciato a farsi conoscere presso gli altri youtuber.

