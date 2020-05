Precipita dal terzo piano di casa mentre fa dei lavori: è grave

Precipita dal terzo piano mentre sta facendo alcuni lavori in casa. Grave un 65enne che è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto a Ponte di Piave, in provincia di Treviso. L'uomo, soccorso da medici e infermieri del Suem 118, è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano sulla vicenda. Sembra che l'uomo stesse eseguendo dei lavori di manutenzione presso la sua abitazione e abbia avuto un malore che avrebbe provocato la caduta. A lanciare l'allarme sono stati gli altri residenti dello stabile. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 19:51

