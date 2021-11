Positiva al Covid, i medici non la trovano a casa: era andata a fare visita ai parenti

Positiva al Covid va a fare visita ai parenti, ma i medici che erano andati a casa per le cure fanno scattare l'allarme. Una giovane donna di Tortolì in Ogliastra, in provincia di Nuoro, positiva al covid 19, stamattina si è resa irreperibile ai medici del servizio sanitario dell'Usca di Lanusei, in visita medica nella sua abitazione, dove sono giunti i Vigili del fuoco richiamati dai Carabinieri.

La donna è stata poi rintracciata dai militari a casa di parenti nella tarda mattinata, proprio mentre i vigili stavano per entrare nella sua abitazione dopo aver avviato tutte le procedure per la vestizione autoprotettiva prevista dai protocolli sanitari. Ancora non è stato reso noto quali reati sono stati contestati alla donna da parte dei militari, ma la trasferta a casa dei parenti nonostante la positività al virus, potrebbe costarle molto cara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 23:29

