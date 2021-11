Incinta al nono mese precipita dalla finestra: parto d'urgenza all'ospedale, gravissimi lei e il neonato

Cade dalla finestra di un appartamento di Firenze e le sue condizioni cliniche sono gravissime. Una donna incinta di 22 anni è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dove poi ha partorito. Entrambi si trovano in prognosi riservata, sia lei che il neonato, che ha visto la luce, ma, come la madre, avrebbe riportato gravi lesioni nella caduta.

Il dramma si è consumato ieri quando la giovane è caduta, probabilmente per motivi accidentali, e dopo essere stata trasportata all'ospedale di Careggi a Firenze è stata subito fatta partorire per accertare le condizioni del neonato. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e al momento risulta che la 22enne sia caduta accidentalmente, in un incidente di tipo domestico.

La giovane, già verso la fine della gravidanza, è caduta in strada dove è stata soccorsa dai passanti e dal vicinato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 20:03

