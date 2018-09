Trovano un portafogli con 450 euro: i due amici di 11 anni lo restituiscono al proprietario

L'uragano «Medicane» sta arrivando, l'Italia trema: «La più grande tempesta di sempre del Mediterraneo»

Trovano un portafoglio con 450 euro e lo riportano al proprietario. Protagonisti di questa storia a lieto fine due ragazzini di Montegranaro. Qualche giorno fa Leonardo Poggi e Ludovico Trovellini, undicenni inseparabili e con la passione per il calcio, stavano tornando a casa da scuola.Scesi dal pulmino, hanno visto a terra un portafoglio. L’hanno raccolto e, una volta aperto, si sono accorti che dentro c’erano ben 450 euro. Una bella cifra, soprattutto per due ragazzini di quell’età. Che, però, invece di tenersi i soldi e di usarli per togliersi qualche sfizio, hanno deciso di riconsegnarli. Non ci hanno pensato neanche un attimo e si sono messi alla ricerca del proprietario. Chiedendo in giro e mostrando i documenti che erano nel portafoglio, hanno scoperto dove abitava.