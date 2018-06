Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una vera e propria: sono giànegli ultimi sei mesi in Calabria, precisamente a Ricadi, un paesino a due passi da Tropea. Avvelenati a morte anche con la stricnina, come rilevato dall’ultimo cagnolino ammazzato, Sara, una bastardina di cinque anni, come racconta il Corriere della Sera.Ciò che fa più paura è la superficialità di chi mette in giro questo tipo di veleni alla portata non solo degli animali domestici,: veleni, come appunto la stricnina, che sarebbero letali anche per un bimbo, ed è solo una fortuna se finora non è capitato nulla ai piccoli della zona né ai figlioletti dei turisti che passano da queste parti.Secondo gli ambientalisti, non si tratta di una mattanza ad opera di qualche squilibrato,: le polpette avvelenate sarebbero infatti un metodo per liberarsi dei tanti cani randagi senza complicati piani di sterilizzazione o senza curarsi di avere dei canili comunali. E mentre la sindaca Giulia Russo afferma, secondo il Corriere, di non avere ricevuto nessuna comunicazione, sono in tante le denunce arrivate alla Asp, che ha a sua volta assicurato i proprietari dei cani. Ma quanti amici dell’uomo dovranno ancora morire, prima che si risolva questo terribile mistero?