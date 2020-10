Polizia in Lamborghini a 230 km/h: da Padova a Roma per trasportare un rene (e salvare una vita)

Una vita salvata, grazie ad una Lamborghini. La Polizia di Stato, utilizzando un’auto Lamborghini Huracan, ha trasportato qualche giorno fa un rene da Padova al Policlinico Gemelli di Roma: c’era massima urgenza nel farlo arrivare in tempo e procedere al trapianto per una persona che ne aveva bisogno. Tempo di percorrenza sole tre ore, per i quasi 400 chilometri di distanza che dividono le due città.

La Huracan, capace di arrivare fino a 230 chilometri orari, era l’ultima speranza per far sì che l’organo arrivasse in tempo per salvare una vita, scrive il quotidiano Il Mattino di Padova. L’auto viene utilizzata dagli agenti proprio in questi casi, essendo equipaggiava per svolgere attività salvavita: a bordo c’è un defibrillatore per i soccorsi di emergenza e una attrezzatura frigo-box proprio per gli organi.

