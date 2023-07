Picchia la ex con calci e pugni davanti ai figli piccoli dopo averla incontrata al bar: «Non devi frequentare altri»

Geloso, continuava a maltrattare la ex che lo aveva lasciato perchè lo aveva sopreso con altre donne. Dopo la denunciata presentata dalla donna alla polizia, gli agenti della squadra mobile di Viterbo hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 35enne responsabile di lesioni e maltrattamenti nei confronti della ex-compagna, anche alla presenza dei figli minori. La presunta vittima non si era mai rivolta alle forze di polizia, ma negli ultimi giorni il suo ex-compagno l'aveva più volte avvicinata e maltrattata.

L'uomo l'estate scorsa ai domiciliari

L'ultima volta mentre si trovava in un bar, in centro città, insieme ai figli piccoli e ad un'amica.

Comportamenti ossessivi e violenti verso la donna

Durante la convivenza erano frequenti gli episodi di maltrattamenti fisici e verbali, soprattutto dovuti alla gelosia di lui, che la donna doveva subire. Circa un mese fa, però, ormai tornato in libertà, l'uomo era stato colto nella frequentazione di altre donne, così la compagna ha deciso di mandarlo via di casa. Una decisione che ha innescatro nell'uomo un crescendo di comportamenti ossessivi e sempre più violenti nei confronti della donna, azioni queste che sono state fermate grazie dall'esecuzione del provvedimento cautelare. L'indagato, raggiunto dal provvedimento cautelare, è stato denunciato in fase di indagine preliminare, fatto salvo il principio della presunzione di innocenza.

