Donna aggredita e rapinata per strada a Milano: presa a calci e pugni per il cellulare e 100 euro

di Redazione web

È stata colpita alla testa e al volto con schiaffi e pugni e, dopo essere stata rapinata del cellulare e dei 100 euro in contanti che aveva nel portafogli, è stata portata al pronto soccorso del Policlinico non in gravi condizioni ma sotto choc. È accaduto attorno alle tre della notte scorsa a Milano, in corso Lodi.

La donna è stata accerchiata mentre stava camminando

La vittima è una donna ucraina di 43 anni. Mentre stava camminando probabilmente per raggiungere casa è stata accerchiata e rapinata da tre individui che per prenderle il telefono e la borsa, l'hanno picchiata. I tre poi sono fuggiti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 14:52

